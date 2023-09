Spinto in acqua dal traghetto, si dimette il ministro greco della Marina mercantile

Un gesto crudele e incomprensibile, fonte di polemiche e accuse in tutta la Grecia. Ma che non è rimasto senza conseguenze: è passata una settimana dalla tragica morte di Antonis Kargiotis, un uomo di 36 anni nelle acque del Pireo dopo che, nel tentativo di imbarcarsi su un traghetto, era stato spinto in acqua da un membro dell'equipaggio della nave. Per l’intera vicenda, e soprattutto per ciò che essa ha innescato, il ministro della Marina mercantile, Miltiadis Varvitsiotis, si è dimesso oggi.

Il drammatico video, che mostra la scena, ha provocato talmente tante polemiche e critiche da spingere il titolare del dicastero che si occupa – tra le altre cose – dei collegamenti marittimi in Grecia a dimettersi. Varvitsiotis sarà sostituito da Christos Stylianidis, deputato ed ex ministro, secondo quanto dichiarato dal portavoce del governo, Pavlos Marinakis.