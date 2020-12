Spostamenti Natale, Boccia: chi vuole aprire tutto si assuma responsabilità Contrario ad allentamenti, sì a chiarimenti per piccoli comuni

"No agli allentamenti" delle misure indicate nel Dpcm, "perché sarebbe da irresponsabili" e "si" a dei "piccoli chiarimenti per i comuni piccoli e di confine: se serve modificare si farà". Lo ha detto il ministro per gli Affari Regionali Francesco Boccia intervenendo ad un convegno dell'Unione delle comunità montane."Il Parlamento è sovrano. -ha aggiunto Boccia ribadendo la sua contrarietà - Se si vuole chiarire meglio il passaggio sui comuni confinanti, non ci sono problemi. Ma aprire un dibattito politico per aprire i confini dei comuni e province è da irresponsabili. chi vuole aprire tutto se ne assuma la responsabilità"."Per me, per il ministro Speranza, per tutti coloro come molti di voi che hanno combattuto l'emergenza sanitaria, la salute e la vita vengono prima del business: le ragioni economiche sono comprensibili ma vengono dopo", ha detto Boccia. "Senza salute e vita non c'è business che tenga"." Il Parlamento è assolutamente sovrano, se deciderà di allentare le restrizioni dei comuni confinanti di alcune centinaia di persone è una cosa corretta, ma lo si fa già, se dovesse chiarire un aspetto connesso ai comuni confinanti sotto i 5mila abitanti è comprensibile, ma lo si fa già, tutte le aree che sono state in fascia rossa e arancione hanno avuto la possibilità di vedere alcune attività andare avanti, non si è fermato nessuno, si sono fermati coloro che dovevano fermarsi.29milioni e mezzo di italiani sono stati in area rossa per settimane e non si è lamentato nessuno. Quando abbiamo fatto la norma per il 25 e 26 dicembre e il primo genaio all'improvviso è apparsa nel dibattito pubblico la scuola di pensiero che coincide con i negazionisti o con gli appassionati di scontrini che ci han detto che gli anziani sarebbero rimasti soli. E' mai possibile che per un mese e mezzo nessuno si sia lamentato? Non ho mai ricevuto una mail di un anziano solo o di una persone non autosufficiente sola, semplicemente perché era ed è possibile spostarsi da un comune all'altro, è già disciplinate nella Faq. Ora è possibile farlo il 25 il 26 e il primo gennaio? Sì secondo le regole in vigore da due mesi nelle zone rosse e arancioni. Si vuole chiarire un po' meglio il passaggio tra comuni confinanti che hanno dimensioni limitate? Io penso che non ci siano problemi se si circoscrive a comuni confinanti che hanno dimensioni limitate, con centinaia di abitanti o sotto i 5mila, perché è probabile che ci siano famiglie che vivono nei comuni confinanti. Ma utilizzare le dimensioni dei comuni per aprire un dibattito politico se sia necessario aprire i confini dei comuni dentro le provincie o le regioni è irresponsabile"."Chi vuole aprire tutto se ne assuma la responsabilità: il Parlamento è sovrano, penso che il parere di Speranza come il mio sia negativo, ma chi lo vuole si assuma le responsabilità"."Oggi il ministro dell'interno tedesco ha ribadito che forse è necessario in questo periodo, in queste settimane un lockdown per evitre che parta la terza ondata", ha concluso Boccia, che ha auspicato che "ai rappresentanti istituzioni, a tutti i livelli, italiani chiedono la massima responsabilità, a maggior ragione per tutelare i più fragili".