Coronavirus: nelle ultime 24 ore 7.332 nuovi casi con 152.196 tamponi, 43 i morti

Con oltre 150mila tamponi oggi si riscontrano 7.332 nuovi casi. 43 i deceduti nelle ultime 24 ore in Italia.Questa cifra segna unin Italia per il Coronavirus. Il dato più alto prima di oggi dall'inizio dell'emergenza si era registrato il 21 marzo, con 6.557 casi in un giorno: in quel caso, però, i tamponi fatti furono 26.336 mentre ieri ne sono stati fatti 152.196, il record dall'inizio dell'emergenza.I ricoverati con sintomi in Italia sono complessivamente 5.470, 394 in più rispetto a ieri .In terapia intensiva sono 539 (+25).In isolamento domiciliare 86.436, cioè 4.833 in più rispetto a ieri.Il totale degli attualmente positivi è di 92.445 persone, in aumento di 5.252 rispetto a ieri.Tra dimessi e guariti si contano 244.065 persone, in aumento di 2.037 unità.I deceduti sono 43 nelle ultime 24 ore per un totale nazionale di 36.289 dall'inizio della pandemia.I casi totali sono 372.799 (+7.332).I tamponi nelle ultime 24 ore sono stati 152.196 per un totale di 12.914.895.La Regione con il maggior numero di casi è la Lombardia (1.844) seguita dallacon 818 e ilcon 657.Su 29.048 tamponi effettuati sono oggi 1.844 i nuovi positivi al coronavirus in Lombardia, dove i decessi delle ultime 24 ore sono 17 (totale 17.011 dall'inizio della pandemia). Aumentano di 2 i ricoverati in terapia intensiva (totale regionale 64) e di 99 quelli ricoverati negli altri reparti (totale 645). Questo è il quadro delineato dal quotidiano bollettino sui dati epidemiologici regionali diffuso da Palazzo Lombardia, dove si precisa che la percentuale tra tamponi processati e nuovi contagiati è oggi pari al 6,3%. Dai numeri emerge una curva epidemica in netta salita, tuttavia continua il trend positivo dei guariti/dimessi, che oggi sono 865 in più rispetto a ieri (totale complessivo dell'inizio della pandemia sono 84.415). Oltre metà dei contagiati regionali odierni si registrano nella Provincia di Milano, precisamente 1.032, di cui 504 nel capoluogo lombardo. Seguono le province di Monza e Brianza +150 casi, Varese +110, Pavia +101, Brescia +81, Como +67, Bergamo +46, Mantova + 42, Cremona +30, Lecco +29, Lodi +23 e Sondrio +14.Tornano a salire i contagi in Campania. I positivi sono 818, il numero più alto dall'inizio dell'emergenza, ma aumentano anche i tamponi. Sono 11.396 nelle ultime 24 ore. Oggi l'unità di crisi regionale segnala anche due casi di decesso, mentre sono 151 le persone guarite. Dall'inizio della pandemia i contagi sono stati 20.645 su 709.225 tamponi. Il totale dei deceduti è 487 e il totale dei guariti 7.715.Nuova fiammata dei contagi da Covid in Veneto, dove si registrano 657 positivi nelle ultime 24 ore (ieri erano stati 485). Il dato complessivo degli infetti da inizio dell'epidemia sale a 32.973. Non si registrano invece vittime: il dato resta fermo a 2.226. Lo afferma il bollettino della Regione. Salgono invece nettamente sia i soggetti in isolamento domiciliare, 12.834 (+1.151), sia gli attualmente positivi, 7.182 (+527). In leggero calo i numeri dei ricoveri nei normali reparti ospedalieri, 359 (-3), e dei pazienti nelle terapie intensive, 40 (-1).In Toscana sono 19.681 i casi di positività al Coronavirus, 575 in più rispetto a ieri (408 identificati in corso di tracciamento e 167 da attività di screening). I nuovi casi sono il 3% in più rispetto al totale del giorno precedente. L'età media dei 575 casi odierni è di 42 anni circa (il 19% ha meno di 20 anni, il 27% tra 20 e 39 anni, il 29% tra 40 e 59 anni, il 21% tra 60 e 79 anni, il 4% ha 80 anni o più). I guariti crescono dello 0,6% e raggiungono quota 11.071 (56,3% dei casi totali). I tamponi eseguiti hanno raggiunto quota 867.671, 11.033 in più rispetto a ieri. Sono 7.405 i soggetti testati (escludendo i tamponi di controllo), di cui il 7,8% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 7.427, +7,4% rispetto a ieri. I ricoverati sono 275 (13 in più rispetto a ieri), di cui 46 in terapia intensiva (2 in più). Oggi si registrano 2 nuovi decessi: 2 uomini, con un'età media di 81 anni, a Pisa. Questi i dati - accertati alle ore 12 di oggi sulla base delle richieste della Protezione Civile Nazionale - relativi all'andamento dell'epidemia in regione. Si ricorda che a partire dal 24 giugno 2020, il Ministero della Salute ha modificato il sistema di rilevazione dei dati sulla diffusione del Covid-19. I casi positivi non sono più indicati secondo la provincia di notifica bensì in base alla provincia di residenza o domicilio. Di seguito i casi di positività sul territorio con la variazione rispetto a ieri. Sono 5.541 i casi complessivi ad oggi a Firenze (196 in più rispetto a ieri), 1.374 a Prato (44 in più), 1.322 a Pistoia (36 in più), 1.713 a Massa (19 in più), 2.305 a Lucca (37 in più), 2.432 a Pisa (85 in più), 999 a Livorno (37 in più), 1.797 ad Arezzo (77 in più), 924 a Siena (27 in più), 724 a Grosseto (17 in più). Sono 550 i casi positivi notificati in Toscana, ma residenti in altre regioni. Sono 276, quindi, i casi riscontrati oggi nell'Asl Centro, 178 nella Nord Ovest, 121 nella Sud est.Record di tamponi nel Lazio: sono 15mila e 500. Il dato odierno registra 543 i casi positivi, 5 i decessi e 112 i guariti. Lo afferma l'assessore alla sanità del Lazio Alessio D'Amato. "Confermo che i prossimi giorni saranno particolarmente difficili - aggiunge l'assessore - e dobbiamo mantenere il rigore nei comportamenti. Siamo la Regione che sta facendo in rapporto agli abitanti più tamponi. Aumenteremo ancora questa capacità con l'obiettivo di raggiungere oltre 20mila tamponi al giorno. La stima del valore RT di questa settimana rimane sostanzialmente invariata. E' in corso una rimodulazione della rete ospedaliera per 450 posti COVID e ad oggi sono stati attivati oltre 500 posti di alberghi assistiti per i clinicamente guariti e per coloro che non hanno una corretta modalità per svolgere l'isolamento domiciliare".Nel Lazio sono attualmente positive 11.063 persone. Di queste, 1.022 sono ricoverate (ieri erano 979, quindi sono aumentate di 43 unità in 24 ore). I 1.022 pazienti ricoverati sono così suddivisi: 937 fuori dalla terapia intensiva (+41 nelle ultime 24 ore) e 85 in terapia intensiva (+2 rispetto a ieri). Lo ha reso noto la Regione su Facebook. In isolamento domiciliare sono invece in 10.041. Per quanto riguarda il numero totale di casi Covid-19 esaminati nella Regione, oggi è arrivato a 21.407. Infine, il numero di deceduti fin qui è pari a 994, mentre il numero totale di guariti è di 9.350."Presto su Roma partirà una modalità di prenotazione online dei drive-in per gestire al meglio i flussi, basterà inserire su una piattaforma dedicata il numero di tessera sanitaria, il numero di ricetta dematerializzata e indicare una delle fasce orarie di afferenza". Lo rende noto l'assessore alla sanità del Lazio, Alessio D'Amato. "I primi drive-in ad essere interessati a questa diversa modalità di accesso saranno quelli del Santa Maria della Pietà, Palmiro Togliatti-centro carni e Casal Bernocchi. Se la prenotazione online funzionerà e aiuterà a migliorare gli afflussi verrà estesa a tutta la rete regionale che conta ad oggi oltre 50 strutture. Ringrazio tutti i nostri operatori -ha detto l'assessore- dei drive che stanno consentendo lo svolgimento di un'attività fondamentale in questa fase e totalmente gratuita per i cittadini. Tutte le informazioni sul sito".Sono 362 i nuovi positivi in Liguria, a fronte di 3.981 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore. Il maggior numero di nuovi contagi è stato rilevato nell'Asl3 genovese che presenta 269 nuovi casi di cui 149 contatti di caso confermato e 120 individuati con attività di screening. Superato il tetto dei 5mila contagiati: sono 5.089, non accadeva dal 27 aprile scorso. I morti sono 5 per un totale di 1627. In ospedale si trovato 315 persone, 16 più di ieri, di cui 29 in terapia intensiva, due più di ieri. Il maggior numero di degenti si trova al Policlinico S.Martino: 85 pazienti di cui 11 in terapia intensiva.Dall'inizio dell'epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 38.695 casi di positività, 339 in più rispetto a ieri, su un numero record di tamponi eseguiti: 15.607. Si registrano anche 4 nuovi decessi. Dei nuovi positivi, sono 160 gli asintomatici individuati nell'ambito delle attività di contact tracing e screening regionali. Complessivamente 122 persone (tra i nuovi positivi) erano già in isolamento al momento dell'esecuzione del tampone e 162 sono stati individuati nell'ambito di focolai già noti. L'età media dei nuovi positivi di oggi è 44,2 anni. Sui 160 asintomatici, 83 sono stati individuati grazie all'attività di contact tracing, 19 attraverso i test per le categorie a rischio introdotti dalla Regione, 18 con screening sierologici, 7 con i test pre-ricovero. Per 33 casi è in corso la verifica sul motivo del tampone. Per quanto riguarda la situazione nelle province, i numeri più elevati si registrano in quelle di Bologna (69), Reggio Emilia (57), Rimini (50), Modena (49), Parma (30), Ferrara (30), Piacenza (17), a Cesena (12), Ravenna (10).