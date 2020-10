Negativo il vicepresidente Mike Pence Donald Trump in ospedale. Il presidente e Melania positivi al Coronavirus La Casa Bianca: "Misura cautelativa", lavorerà da lì "per alcuni giorni". Non ci sarà un trasferimento di poteri. La coppia si è sottoposta al test dopo che Hope Hicks, consigliera del presidente, è risultata positiva. Lo sfidante democratico Joe Biden e la moglie Jill sono invece risultati negativi al Coronavirus. Lo staff del presidente: tutti gli eventi della campagna elettorale saranno rinviati o virtuali

Tonight, @FLOTUS and I tested positive for COVID-19. We will begin our quarantine and recovery process immediately. We will get through this TOGETHER! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 2, 2020

As too many Americans have done this year, @potus & I are quarantining at home after testing positive for COVID-19. We are feeling good & I have postponed all upcoming engagements. Please be sure you are staying safe & we will all get through this together. — Melania Trump (@FLOTUS) October 2, 2020

Il presidente americano Donald Trump e la First Lady Melania sono entrambi positivi al Coronavirus. Lo twitta lo stessoTrump: "La First Lady ed io siamo risultati positivi al Covid-19. Iniziamo subito la quarantena e il processo di guarigione. INSIEME ce la faremo!".Donald Trump è stato trasportato in ospedale "per maggiore precauzione". Lo ha detto la portavoce della Casa Bianca, Kayleigh McEnany. "Il presidente resta di buon umore, ha sintomi lievi e ha lavorato durante il giorno", ha aggiunto. Il ricovero al Walter Reed National Military Hospital durerà "qualche giorno", Trump lavorerà da lì. Secondo il New York Times, il tycoon ha una lieve febbre, tosse e congestione nasale.Immediatamente è stato sottoposto al tampone il numero due dell'amministrazione, Mike Pence. "Il vicepresidente è risultato negativo", fanno sapere dallo staff della Casa Bianca.Il candidato democratico alla Casa Bianca, Joe Biden, e la moglie Jill sono risultati entrambi negativi al coronavirus. Lo riporta la Cnbc. Si era temuto un possibile contagio di Biden nel corso dell'infuocato primo dibattito televisivo con Trump.Tutti gli eventi elettorali di Donald Trump verranno posticipati o tenuti virtualmente: lo ha reso noto la campagna per la rielezione del presidente americano dopo la notizia che è stato colpito dal coronavirus.Giovedì Hope Hicks, una delle consigliere di Trump, era risultata positiva al Covid-19. Martedì e mercoledì aveva volato al fianco del presidente accompagnandolo prima a Cleveland dove si era tenuto il primo dibattito televisivo della campagna per le elezioni presidenziali di novembre. Poi a Duluth, in Minnesota, dove Trump aveva tenuto un comizio all'aperto.La Casa Bianca ha confermato di aver saputo che Hope Hicks era risultata positiva al Covid-19 prima che il Marine One decollasse per il New Jersey per una raccolta fondi a cui poi prese parte il presidente, Donald Trump. Alcuni membri dello staff del presidente sono stati richiamati dal Marine One, ha spiegato il capo di Gabinetto della Casa Bianca, Mark Meadows. "Posso dirvi, sulla questione di Hope Hicks, che l'abbiamo scoperto proprio mentre il Marine One stava decollando ieri", ha detto Meadows. "In realtà abbiamo richiamato alcune delle persone che avevano viaggiato e in stretto contatto con lei". Meadows ha affermato che la Casa Bianca ha agito rapidamente per informare l'opinione pubblica della diagnosi del presidente. "Come sapete, ieri sera o nelle prime ore di questa mattina, nel momento in cui abbiamo ricevuto un test di conferma sul presidente, abbiamo ritenuto che fosse importante diffondere la notizia all'istante, ed è per questo che abbiamo inviato un tweet", haaggiunto.A dire che la Casa Bianca sapeva che Hope Hicks era positiva al test ma Donald Trump ieri è andato lo stesso in New Jersey per una raccolta di fondi era stata stamane la Cnn che aveva sottolineato che ieri la portavoce della Casa Bianca, Kayleigh McEnany, aveva svolto uno dei suoi, rari, briefing con la stampa, senza indossare la mascherina e senza dire niente della diagnosi della consigliera di Trump.Il presidente "continuerà a svolgere le sue funzioni", ha annunciato il suo medico. Un viaggio in Florida, previsto per venerdì, è già stato cancellato. Hope Hicks, 31 anni, era a bordo dell'Air Force One con il presidente degli Stati Uniti quando si è recato a Cleveland, Ohio, tre giorni fa per partecipare al dibattito contro Joe Biden. Ha anche viaggiato con lui mercoledì quando ha visitato il Minnesota per una manifestazione elettorale. I giornalisti statunitensi hanno notato che molte persone dello staff del presidente si sono apparentemente rifiutate di indossare una mascherina nella stanza mentre partecipavano al primo dibattito presidenziale a Cleveland, in Ohio."Come troppi americani hanno fatto quest'anno, anch'io e il presidente degli Stati Uniti siamo in quarantena a casa dopo essere risultati positivi al test sul Covid-19. Ci sentiamo bene e io ho posticipato tutti gli impegn previsti. Fate in modo di stare al sicuro e ne usciremo insieme": lo ha twittato sul suo account la First Lady Usa,Melania Trump.

Abc: "Hope Hicks sta male"

La collaboratrice e consigliera di Donald Trum Hope Hicks "non solo è risultata positiva al coronavirus, ma ci hanno anche detto che ha i sintomi. Sta male": lo scrive il corrispondente dalla casa Bianca dell'emittente Usa Abc. La positività di Hicks al Covid-19 è la ragione immediata per la quale il presidente Trump e la First lady Melania hanno eseguito i rispettivi test, risultando a loro volta positivi,come comunicato poco fa dallo stesso presidente Usa con un tweet. La Hicks è risultata positiva al test ieri, ma solo martedì aveva viaggiato con Trump e Melania e altri familiari del presidente a Cleveland per il dibattito tv con Joe Biden e poi mercoledì in Minnesota per il comizio elettorale: tutti spostamenti compiuti insieme sull'Air Force One o sull'elicottero dei Marines, dove non c'è spazio per il distanziamento sociale. Dopo la diagnosi di positività della Hicks, Trump ha continuato a viaggiare, recandosi ieri nel New Jersey a un appuntamento con donatori. Mentre Hicks faceva il tampone, ieri,Trump stava dando l'intervista alla Fox. "Sapete che ho trascorso molto tempo insieme a Hope (Hicks),e lo sa anche la first lady", ha detto Trump subito dopo avere seguito in serata il suo test e prima di conoscerne l'esito. Ora il problema riguarda anche molti altri collaboratori e familiari del presidente che hanno viaggiato con lui o sono stati in stretto contatto con lui in questi giorni.



"La forza dell'intero Paese è col presidente Donald Trump e con la first lady. L'America è unita. Il nostro Paese rimane forte. Il vostro presidente continuerà a mettere al primo posto la gente". Lo ha twittato la portavoce della Casa Bianca, Kayleigh McEnany.





l cori di auguri di "pronta guarigione" è arrivato da diversi leader mondiali, tra cui il premier britannico Boris Johnson, il presidente del Consiglio europeo Charles Michel, il capo dell'Oms e il portavoce del Cremlino. Caustico il commento di Gabriel Attial, portavoce del governo francese, alle prese con una preoccupante impennata dei casi: il contagio di Donald Trump "dimostra che il virus non risparmia nessuno, compresi coloro che hanno espresso scetticismo". Insieme a BoJo e al presidente brasiliano, Jair Bolsonaro - entrambi ammalatisi e guariti dal Covid - il capo della Casa Bianca è stato tra i leader politici che ha tenuto un atteggiamento più 'rilassato' rispetto ai rischi sanitari rappresentanti dal coronavirus ed e' stato ampiamente criticato per i suoi comizi e incontri senza mascherina.A 74 anni e con problemi di obesità, Trump risulta tra le categorie a rischio, tanto che la Cnn sottolinea che la diagnosi da Covid-19 rappresenta "la minaccia più grave, da decenni a questa parte, alla salute di un presidente americano in carica".