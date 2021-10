La vertenza Whirlpool, al via il tavolo al Mise. Assenti i ministri Giorgetti e Orlando Sotto al Ministero, il presidio dei circa 500 lavoratori di Whirlpool di Napoli ed Elica di Ancona che sono arrivati in corteo dalla Stazione Termini per quella che è una vertenza caldissima per centinaia di lavoratori

È cominciato con un'ora e mezza di ritardo il tavolo sulla vertenza Whirlpool di Napoli al Mise. A presiedere la riunione con i sindacati viceministro dello Sviluppo Economico Alessandra Todde, mentre mancano all'appello l'Azienda e i ministri Giorgetti e Orlando. Il ministro dello Sviluppo Economico è stato convocato ieri sera dal premier Mario Draghi per la cabina di regia e alle 12:30 sarà in audizione alla Camera sull'Ilva. Anche Il ministro del Lavoro è per ora impegnato. Oggi è stato convocato anche il consiglio dei Ministri. Si sta lavorando per aggiornare l'incontro al 25 ottobre, sia per avere la presenza dei ministri sia per aspettare verdetto tribunale del 22 sui licenziamenti dei lavoratori del sito di Napoli.Sotto al Ministero, il presidio dei circa 500 lavoratori di Whirlpool di Napoli ed Elica di Ancona che sono arrivati in corteo dalla Stazione Termini per quella che è una vertenza caldissima per centinaia di lavoratori che rischiano di perdere il posto di lavoro."Ci hanno detto che oggi avrebbero illustrato un provvedimento straordinario in grado di traghettare questi lavoratori dalla Whirlpool al Consorzio. Oggi ci aspettiamo serietà da parte di questo governo e che ci spieghi in quale modo possiamo proseguire. Noi non molliamo, non molleremo mai", commenta Barbara Tibaldi, segretario nazionale Fiom-Cgil."Napoli e Ancona uniti nella lotta. Non molleremo mai," urlano i lavoratori ancora una volta e invocano i nomi dei ministri Orlando e Giorgetti da cui oggi attendono risposte concrete.Per il coordinamento nazionale Fim Fiom Uilm la scelta del management di non prorogare la procedura di licenziamento necessaria a favorire la rioccupazione - dei 340 lavoratori del sito di Napoli - è irresponsabile". Il sindacato terrà in tutti i siti Whirlpool italiani assemblee ed eventuali scioperi "per poter aggiornare tutti i lavoratori sullo stato della vertenza e denunciare l'assenza di volontà dell'azienda nel sostenere un progetto di industrializzazione che presenta effettive potenzialità di continuità occupazionale" per tutti quei dipendenti.Intanto, in un comunicato unitario Fim-Fiom-Uilm, hanno annunciato una manifestazione nazionale per la Whirlpool il 29 ottobre a Varese, sostenuta da 8 ore di sciopero in tutti gli stabilimenti.Per Fim, Fiom e Uilm è necessario conoscere al più presto nel dettaglio il piano industriale del progetto Hub Mobilità Sostenibile presentato lo scorso 6 agosto e veder confermato l'impegno del Governo a costituire il Consorzio per il sito partenopeo entro il 15 dicembre. In ballo c'è il futuro del sito di Napoli. "Quello è un presidio di legalità oltre che un posto di lavoro per questi 340 lavoratori - sottolinea Tibaldi - è mai possibile che non si riesce a trovare una soluzione?".