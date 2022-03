Live guerra in Ucraina, la cronaca minuto per minuto: giorno 14

Il pentagono rifiuta l'offerta polacca di Mig per l'Ucraina

Il Pentagono ha respinto l'offerta della Polonia di dare agli Stati Uniti i suoi jet da combattimento MiG-29 perché vengano usati dall'Ucraina. È una rara dimostrazione pubblica di differenze tra alleati NATO. "Non crediamo che la proposta della Polonia sia sostenibile", ha detto il portavoce del Pentagono John Kirby, "Semplicemente non ci è chiaro quale sia logica di tutto ciò". Qualsiasi decisione di questo tipo sarebbe sicuramente un grande aiuto morale per l'Ucraina mentre gli attacchi russi alle sue città aggravano la catastrofe umanitaria, ma aumenta anche i rischi di una guerra più ampia.