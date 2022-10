Dopo il super poker nella prima fase, oggi l'Italia in campo contro il Brasile, qui tutte le dirette

Le formazioni

Tocca oggi alle Azzurre contro il team capitanato da Ze Roberto, sconfitto 3-0 nella finale VLN. La più temibile è la capitana Gabriela Braga, ribattezzata Gabi. Agile in prima e seconda linea e in attacco contro muro. Tainara è la nuova opposta, top scorer contro la Cina, il muro dovrà lavorare molto su di lei, impiegata in prima e seconda linea.

Questi i sestetti titolari:

ITALIA: Orro-Egonu, Bosetti-Pietrini/Sylla, Danesi-Chirichella, De Gennaro.

BRASILE: Macris-Kisy, Gabi-Pri Daroit/Tainara, Carol-Carol Gattaz, Natinha.