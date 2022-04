A terra con le mani legate nel centro di Mosca: la denuncia silenziosa della strage di Bucha

Un uomo incappucciato con le mani legate dietro alla schiena da un nastro bianco, riverso a terra in diversi luoghi simbolo di Mosca come i Giardini di Alessandro, la Cattedrale di Cristo Salvatore, via Nikolskaya - che collega la Piazza Rossa a piazza Lubyanka - e l'antica via Arbat.

È la protesta silenziosa ma fortemente evocativa del massacro di Bucha dell’attivista noto con il nome di Kholod. Durante le sue esibizioni si è fatto ritrarre nella stessa posizione in cui sono stati trovati in questi ultimi giorni i corpi di numerosi civili nella città ucraina, teatro di una delle più gravi stragi del conflitto russo – ucraino.

Le immagini stanno facendo il giro del mondo grazie ad alcuni canali del social Telegram.