Coronavirus, in un giorno raddoppiati i contagi

Impennata di contagi da Covid19. Sono 60 i positivi di giornata, il doppio rispetto a ieri , a fronte di un numero pressoché uguale di tamponi molecolari processati: 592. Sale di un'unità il numero dei ricoveri, 27, con un solo posto letto occupato in terapia intensiva all'ospedale "San Carlo" di Potenza. Nel bollettino diffuso dalla Task Force regionale, sono 15 i guariti riportati.Sul versante dei vaccini sono oltre 850mila le dosi totali somministrate in regione dall'inizio della campagna. Superata quota 16mila per le dosi aggiuntive e le dosi booster.