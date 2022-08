Fiaccolata per Alika

In piazza XX settembre si leggono articoli della Costituzione e della Dichiarazione universale dei diritti dell'Uomo, per dire no alla paura della diversità. A Civitanova Marche sono scesi in piazza i sindacati Cgil Cisl e Uil, associazioni, partiti di centrosinistra (Pd, Articolo 1, Sinistra italiana), a poche centinaia di metri dal luogo dove è stato ucciso Alika Ogorchukwu: una tragedia che ha scosso una comunità e l'ha costretta a interrogarsi.

"Non vogliamo girarci dall'altra parte - dice Annalisa Ubertoni di Refugees Welcome - Dobbiamo lavorare perché i diritti siano per tutti e chiunque abbia il diritto di emigrare e di stare in un Paese che non è il suo". Il razzismo in questo territorio esiste, dice John, giovane nigeriano, da cinque anni in Italia: è arrivato senza niente, ora è assistito da Refugees Welcome, ha un tetto e un lavoro. "C'è chi ti guarda storto, non risponde quando lo saluti - racconta - ma ci sono anche persone brave".

Tra le sigle aderenti al presidio, Amnesty International, Anpi, Arci, Libera, la cui referente maceratese Maddalena Bosciano spiega: "Vogliamo dare una risposta culturale al muro di gomma dell'indifferenza".

Sabato è in programma un altro corteo di solidarietà: parteciperanno la comunità nigeriana, il Comitato 29 luglio nato dopo la tragedia, le istituzioni locali. Ci sarà anche la famiglia di Alika Ogorchukwu.