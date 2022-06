Trovate dai carabinieri centinaia di auto accatastate in un campo

Avevano lasciato in uno spazio privato centinaia di autoveicoli abbandonati, assimilabili per altro a rifiuti pericolosi, classificati come tali grazie al personale Arpa. Per questo i carabinieri della Stazione Forestale di Casale Monferrato, coordinati dalla Procura di Vercelli, hanno denunciato il legale rappresentante di un'autocarrozzeria.

Il sito, di circa 2.500 metri quadrati posti ai margini di un'area industriale, mimetizzato dalla fitta vegetazione, ospitava i mezzi accatastati uno sull'altro, coperti a loro volta dalle piante. Assenti i requisiti minimi per impedire il potenziale inquinamento del suolo e delle falde acquifere.

Scattato il sequestro preventivo; contestata all'indagato la realizzazione di discarica non autorizzata di rifiuti pericolosi. Interessato il Comune competente per l'emissione di un'ordinanza per la rimozione e la successiva bonifica dei terreni.