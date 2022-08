Vaiolo delle scimmie, 23 casi in Piemonte

In Piemonte sono 23 i casi registrati ad oggi di vaiolo delle scimmie, 17 sono importati da altri territori. Numeri bassi che tengono la regione fuori dal novero delle prime quattro a cui il Ministero della Salute ha inviato i vaccini a scopo preventivo.

Dati emersi nel corso della riunione settimanale del Dirmei che ha già individuato l'iter per essere pronto a partire con le somministrazioni, attraverso la rete regionale dei centri per le malattie a trasmissione sessuale, nel caso in cui da Roma venissero rese disponibili dosi anche per il Piemonte.

Il Ministero della Salute ha stabilito che nelle quattro regioni più colpite dal vaiolo delle scimmie, Lombardia, Lazio, Emilia-Romagna e Veneto, saranno distribuite 4.200 dosi di vaccino.