Rifiuti, le ecoisole smart arrivano a Barriera di Milano. Per le ciclabili due spazzatrici

Le ecoisole smart arrivano a Barriera di Milano. In questi giorni prende il via la campagna informativa. Verranno installate circa 200 ecoisole, con cassonetti informatizzati per raccogliere vetro, metallo, plastica, organico e non recuperabile. Per ora, per permettere di familiarizzarsi con il sistema, verranno mantenuti ad accesso libero.

I cassonetti con la tessera in passato hanno creato non pochi malumori e disagi, per la quantità di rifuti spesso lasciati fuori. Da Amiat fanno sapere che sono stati presi correttivi, che saranno messi in campo anche a Barriera di Milano.

Per pulire le piste ciclabili di Torino, inoltre, è stata avviata la sperimentazione di due spazzatrici elettriche. Si partirà con il centro e le circoscrizioni 8 e 9. Dopo il test percorreranno anche gli altri quartieri della città. In questi anni le piste ciclabili sono aumentate, spiega la società, e servono dei mezzi di dimensioni adatte.

Altra novità, l'inserimento di 40 risorse addette alla nettezza urbana. Due o tre per circoscrizione, lavoreranno nel pomeriggio, rafforzando questa fascia oraria.

Servizio di Maria Elena Spagnolo; immagini di Luciano Gallian

Intervista a Flavio Frizziero, responsabile servizi operativi Amiat