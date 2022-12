Sci Alpino, Marta Bassino quinta a Semmering nella prima manche

La prima manche di Marta Bassino sulla pista “panorama” di Semmering, in Austria, non è stata delle più semplici. La piemontese, partita con il numero 3 e con indosso il pettorale rosso da leader della classifica di slalom gigante ottenuto dopo la vittoria al Sestriere, ha chiuso a 87 centesimi dall'americana Mikaela Shiffrin, la prima al cancelletto di partenza.

La Shiffrin, a giudicare dai tempi delle avversarie, è stata sicuramente agevolata dal pettorale numero 1 che le ha permesso di sfruttare al meglio un tracciato pieno di sconnessioni e riempito di acqua e sale dagli organizzatori nel tentativo di mantenere il fondo compatto dopo le pioggie di ieri, il vento e le alte temperature di oggi.

La pista è andata degradandosi con il passaggio delle atlete con le migliori in grado di interpretare al massimo le difficili condizioni di una pista, la Panorama, altrimenti non in grado di fare grande selezione.

Una condizione, quella della tenuta precaria del tracciato, che promette grande spettacolo nella seconda manche con l'inversione delle 30 e che preannuncia qualche exploit di atlete che chiuderanno nelle retrovie la prima prova.

Marta Bassino è a 15 centesimi dalla seconda, la slovacca Petra Vhlova ed ha un margine di 17 centesimi sulla decima, la norvegese Holtmann. 9 atlete in 32 centesimi: la lotta per il podio sarà appassionante mentre la Shiffrin sarà chiamata a controllare ma non troppo, per evitare sorprese.