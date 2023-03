Un arresto e tre ricercati per spaccio nei boschi vicino al Toce

Un uomo è stato arrestato e altri tre sono ricercati per spaccio di droga nei boschi adiacenti al fiume Toce e alla stazione ferroviaria di Candoglia-Ornavasso, nel Verbano-Cusio-Ossola. Una banda di pusher, tutti nordafricani- è l'ipotesi investigativa - dedita alla vendita di cocaina, eroina e hashish, con un giro di affari da mille euro e almeno dieci/quindici clienti al giorno.

L'arrestato è un 27enne, catturato a Rozzano, nell'hinterland milanese, e portato in carcere a San Vittore in attesa di essere interrogato; gli altri tre, tra i 26 e i 30 anni, sono tuttora ricercati e potrebbero essere fuggiti all'estero. Per questo per loro verrà emesso un mandato di arresto europeo.