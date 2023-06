Sara Gama, la "capitana" di Juventus e Nazionale esclusa dai Mondiali

La conferma è arrivata ieri dall'interessata. Sara Gama, capitano della Nazionale di calcio femminile italiana, resta a casa e non prenderà parte ai Mondiali in programma tra Australia e Nuova Zelanda dal 20 luglio al 20 agosto. Una scelta che pesa, che priva la calciatrice 34enne del suo ultimo Mondiale e toglie alla Juventus la propria capitana nella rassegna oceanica.

“Ho appreso giorni fa che non farò parte della rosa -ha scritto Sara Gama sui social- nutro da sempre grande rispetto dei ruoli e, da professionista, accetto la scelta della commissaria tecnica”. Nel suo messaggio la calciatrice nativa di Trieste non nasconde la sua irritazione per il modo in cui le è stato comunicato il taglio, ricordando quella che è stata la sua carriera in azzurro: “Ho dato tutto nei 18 anni passati in Nazionale da quando ho indossato per la prima volta la casacca azzurra nel 2005. Non sono mancati momenti di difficoltà ma li ho attraversati con l'orgoglio di rappresentare il mio Paese”.

L'ormai ex Capitano della Nazionale, inserita tra le preconvocate per il Mondiale, ha sottolineato di aver lavorato con le compagne per mantenere “la condizione ottimale che avevo raggiunto negli ultimi sei mesi di lavoro con il mio club”, fino alla scelta del taglio.

Sara Gama ha concluso ricordando che, nonostante le difficoltà di quest'ultima stagione, con tanto di infortunio muscolare, uno stiramento alla coscia destra patito lo scorso autunno, si è messa a disposizione della Nazionale per dare “l'ultimo contributo da Capitano alla mia Nazionale”.

La stagione della calciatrice triestina non è stata delle più brillanti anche se è andata in crescendo nelle ultime settimane. Un cammino non considerato sufficiente, evidentemente, dal ct Milena Bartolini che, secondo ricostruzioni giornalistiche, avrebbe giustificato la scelta in quanto dovuta ad una nuova filosofia di gioco legata alla costruzione dal basso.

Il Presidente della Figc Gabriele Gravina ha offerto alla calciatrice un posto nella delegazione diretta in Oceania, per consentirle di rimanere vicina alle sue compagne.

Al momento sono 32 le calciatrici azzurre pre-convocate in vista del Mondiale. L'amichevole in programma il primo luglio allo stadio Mazza di Ferrara contro il Marocco servirà per definire il gruppo delle 23 giocatrici attese al Mondiale. Otto le juventine presenti in gruppo: Lisa Boattin, Martina Lenzini, Cecilia Salvai in difesa; Arianna Caruso, Valentina Cernoia, Eva Schatzer a centrocampo, Barbara Bonansea, Cristiana Girelli in attacco.

La squadra partirà il 4 agosto con destinazione Nuova Zelanda. L'Italia, inserita nel gruppo G, affronterà l'Argentina il 24 luglio a Auckland, la Svezia a Wellington il 29 luglio. Sempre a Wellington, il 2 agosto, l'ultima partita del girone contro il Sudafrica.