Torino e Vercelli maglia nera d'Italia per la perdita di artigiani

Sarti, calzolai, pellettieri, riparatori di elettrodomestici: mestieri e botteghe che in Italia continuano inesorabilmente a diminuire. Due province del Piemonte detengono un record negativo: negli ultimi dieci anni, Vercelli ha registrato la perdita maggiore di questo tipo di imprese a livello percentuale (-27,2%, al pari di Teramo), Torino in termini assoluti (-18.075). L'analisi è stata condotta dall'Ufficio studi della Cgia, l'associazione artigiani e piccole imprese di Mestre, su dati Inps.

Il record negativi di Vercelli e Torino

I dati si riferiscono al 2022. In confronto al 2012, in Italia si contano 324.605 artigiani in meno (1.542.299 contro 1.866.904 di dieci anni prima), per una diminuzione percentuale del 17,4%.

Il record negativo va alle province di Vercelli e Teramo, entrambe hanno registrato -27,2% (a Vercelli si contavano 5.062 artigiani nel 2022, erano 6.956 nel 2012, in termini assoluti sono diminuiti di 1.894 unità). Per quanto riguarda le altre province piemontesi, Biella è al settimo posto (-24,3%), Alessandria al nono (-23,6%), Novara al sedicesimo (-23%), Torino al 25esimo posto (-20,9%), Cuneo al 34esimo (-19,9%), Verbano-Cusio-Ossola al 35esimo (-19,7%), Asti al 44esimo (-18,8%).

In termini assoluti, la provincia di Torino ha registrato la perdita maggiore: -18.075.

A livello regionale, il Piemonte ha perso 38.150 artigiani negli ultimi dieci anni: una variazione negativa del 21,4%: è al terzo posto dopo Abruzzo (-24,3%) e Marche (-21,6%). In valori assoluti è al secondo posto dietro la Lombardia, che ha perso 60.412 artigiani negli ultimi dieci anni (-17,5%).