Annullata l'esibizione delle Frecce tricolori

La manifestazione per i 100 anni dell’Aeronautica militare prevista per domani, domenica 17 settembre, è stata annullata a causa del tragico schianto dell'aereo delle Frecce tricolori che ha provocato la morte di una bambina. “In seguito al tragico incidente avvenuto all’aeroporto di Torino Caselle, la manifestazione aerea per il centenario dell’Aeronautica militare organizzata dall’Aeroclub Torino sull’aeroporto di Torino Aeritalia, è annullata, sia per la giornata odierna, sia per gli eventi di domenica 17 settembre”: questo il messaggio dell’Aero club Torino ASD. “È annullato anche il concerto dei Pink Sound previsto questa sera", continua la nota. “Il presidente dell’Aeroclub Torino, Alberto Bannino, a nome di tutta l’organizzazione e del direttivo dell’Aeroclub, esprime cordoglio e vicinanza alla famiglia coinvolta e partecipa al lutto per le vittime". Già nel pomeriggio, subito dopo la tragedia, era stata annullata l'esibizione di Vercelli.