Gianni Minà, sul feretro la maglia del Toro

Torino non era solo la città di nascita per Gianni Minà, il giornalista scomparso lunedì 27 marzo all’età di 84 anni. Era anche la sua squadra del cuore. Per questo tra gli omaggi resi alla sua camera ardente in Campidoglio a Roma c'è una maglia granata, numero 1, con il suo nome. E' stata appoggiata sul feretro insieme a un ramoscello d'ulivo circondato da rose rosse e girasoli. Tra i presenti il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, i giornalisti Sigfrido Ranucci e Andrea Purgatori, oltre a Franco Carraro, Don Luigi Ciotti e tante personalità dello spettacolo.

Striscione al Filadelfia

Contemporaneamente a Torino, fuori dallo stadio Filadelfia, è stato esposto uno striscione che recita: “Ciao Gianni, cuore granata”. I funerali saranno celebrati sempre a Roma in forma privata.