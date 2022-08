Poggio d'argento, finale per Miressi

Argento per Federico Poggio, finale per Miressi. La medaglia più bella è quella che non ti aspetti. E' l'argento nei 100 rana del piemontese Federico Poggio, nato a Voghera 24 anni fa e cresciuto agonisticamente ad Alessandria. Esploso a Imola alla corte del tecnico Cesare Casella. Secondo in 58.98, record personale e dietro soltanto al dominatore europeo e mondiale Nicolò Martinenghi. La sua è la storia di chi cade e si rialza più grande di prima: una stagione costellata di infortuni, quella dello scorso anno, per l'atleta piemontese. Una tendinite prima, un'infiammazione al gomito, una pubalgia e poi la rinascita oggi con l'argento europeo.

Luci e ombre per Miressi

E invece nella gara regina dei 100 stile libero chi ben comincia è a metà della vasca e già questo lo avevamo capito dopo la qualificazione del mattino. E anche nel pomeriggio, in semifinale, Alessandro Miressi continua a guidare sulla strada di una medaglia. Terzo in 47.96, tre decimi più lento del mattino, ma si direbbe comunque e un tempo da extraterrestre, se non fosse che Mirex è nato a Moncalieri e si allena a Torino.

Le gare del 13 agosto

Appuntamento a domani pomeriggio, 13 agosto 2022, sugli schermi Rai per la finale della gara regina. Sarà un duello tra lo strafavorito fuscello diciassettenne, il romeno David Popovici, e il resto del gruppo. Vedremo domani se - e di quale colore - il colosso Miressi farà tingere l'acqua azzurra del foro italico.