Dal processo al ricorso al Coni per i 15 punti: ecco l'agenda della Juve

Appena iniziato e già rinviato. Il processo penale alla Juve entrerà nel vivo solo a maggio, il 10 per la precisione, quando è stata aggiornata l'udienza preliminare. Maurizio Bellacosa, avvocato Juve: "Una volta completata la fase della costituzione delle parti, con tutti i requisiti che devono avere tutte le parti civili, si aprirà la parte delle eccezioni preliminari. E la prima è quella della competenza territoriale". Solo allora il club bianconero proverà a spostare il procedimento a Milano. Se il giudice Marco Picco ritenesse fondata l'eccezione della competenza territoriale dovrebbe mandare tutto in Cassazione, allungando ancora i tempi del via al processo vero e proprio.

Ma l'agenda Juve è fitta di appuntamenti già questa settimana. Attesa a ore la decisione del Consiglio di Stato sulla carta Covisoc, quel documento "segreto" - ormai svelato, chiesto più volte dai legali Juventus alla procura federale della Figc. Entro giovedì al massimo, poi, proprio il procuratore della Figc Giuseppe Chiné chiuderà il fascicolo sulla "manovra stipendi".

Subito dopo Pasqua, il 19 aprile, l'appuntamento chiave per i tifosi bianconeri: al Coni si discuterà il ricorso della Juve contro i 15 punti di penalizzazione in classifica. Un passaggio decisivo per la stagione degli uomini di Allegri.

intervista a Maurizio Bellacosa, legale Juventus