Anguillara Veneta (PD): il giorno della visita di Jair Bolsonaro

Il video dell'arrivo di Jair Bolsonaro ad Anguillara Veneta è di Davide Calimani Tgr Veneto

L'arrivo di Jair Bolsonaro ad Anguillara Veneta

E' già gremito di gente, soprattutto troupe televisive e curiosi, il piazzale della chiesa di Anguillara Veneta, nel Padovano, dove è previsto un sit-in autorizzato contro l'arrivo del presidente del Brasile Jair Bolsonaro, al quale la sindaca leghista, Alessandra Buoso, conferirà la cittadinanza onoraria.



A spiegare le ragioni della protesta è Antonio Spada, uno dei consiglieri municipali di opposizione che ha votato contro il provvedimento della giunta. "La cittadinanza è inopportuna - sostiene - perché le posizioni di Bolsonaro non rispecchiano i valori della nostra Costituzione". Spada cita diversi esempi: "Non condividiamo quello che pensa degli omosessuali, delle donne, dell'Amazzonia, una terra che deve rimanere un bene di tutti".



Il municipio è presidiato dai carabinieri. Sulla facciata dell'edificio ancora evidenti i segni del blitz dei giovani incappucciati di un gruppo antagonista che ha filmato e rivendicato l'imbrattamento perché Bolsonaro rappresenterebbe "il modello capitalista, predatorio, distruttivo e colonialista". Molto probabilmente quindi cambierà il programma,non ci sarà la prevista visita in municipio, in forse anche quella in chiesa dopo il segnale di chiusura dalla diocesi e dal vescovo di Padova e dai frati di Sant'Antonio.