Biniam Girmay si ritira dopo l'incredibile incidente nei festeggiamenti post vittoria - il Video

Biniam Girmay alza bandiera bianca: il 22enne eritreo, che ieri nella ha messo a segno la prima vittoria di sempre di un africano al Giro, non tornerà per l'11esima tappa. A costringerlo al ritiro è la ferita all'occhio sinistro che si è procurato nella cerimonia di premiazione, con l'esplosione del tappo della bottiglia di spumante. In serata ha svolto i primi esami in ospedale: fortunatamente non sembra esserci procurato nulla di grave, ma la squadra ha preferito la massima cautela. Oggi sono previsti ulteriori accertamenti. "Sto bene, ma l'occhio mi fa ancora un po' male per cui abbiamo preferito evitare rischi e lasciare la Corsa", le prime parole di Girmay dopo la decisione del ritiro, in un video postato sui social dalla sua squadra.