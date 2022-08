L'ultimo messaggio dell'ex marito di Anne Heche: "Ora sei libera, ti amerò per sempre"

“È difficile per me. È difficile per la mia famiglia. È davvero difficile per Homer", dice nel messaggio sui social l'ex marito Coley Laffoon. "Ma ci siamo trovati e abbiamo molto supporto, e andrà tutto bene. E penso che Anne probabilmente lo sia, mi piace pensare che sia libera, libera dal dolore e che si diverta, o che stia vivendo qualunque cosa accada nel suo viaggio. Aveva molto da dire”.

L'attrice aveva da tempo scelto di donare i suoi organi ed era stata tenuta in vita per valutare se i suoi organi fossero nelle condizioni di essere donati. “Anne aveva un cuore enorme e toccava tutti quelli che incontrava con il suo spirito generoso. Sarà ricordata per la sua coraggiosa onestà e mancherà la sua luce” ha dichiarato il portavoce della famiglia e degli amici. Ex compagna dell'attrice Ellen DeGeneres, conosciuta per il suo ruolo nella soap opera Another World, Destini in Italia, per la quale ha vinto un Daytime Emmy nel 1991, la Heche ha recitato in numerosi film degli anni '90, tra cui Six Days, Seven Nights, Donnie Brasco e I Know What You Did LastSummer. Lascia due figli, di 20 e 13 anni.