Battibecco con Bruno Vespa sull'Ucraina. Candidato di Italia sovrana: "Dovrebbe fare il giornalista"

“Lei dovrebbe fare il giornalista” ha concluso Francesco Toscano, candidato di Italia Sovrana e Popolare, durante il duro faccia a faccia con il conduttore di Porta a Porta, il giornalista Bruno Vespa. I due si sono confrontati sulla guerra in Ucraina, sulle sanzioni contro la Russia e su come la stampa e la politica dipinge “Zelensky come eroe e Putin come aggressore”. In particolare Toscano ha insistito sullo “sterminio nel Donbass” condotto dai “nazisti ucraini contro la popolazione russofona”. Episodi precedenti all'invasione russa.