L'esordio disastroso e da dimenticare: espulso dopo 20 secondi, la mamma disperata in tribuna

Il debutto di Shoya Nakajima in Turchia fa ridere anche lui, perché dopo soli 20 secondi il giocatore prende un cartellino rosso per il brutto fallo commesso ai danni di un avversario. Il giocatore dell'Antalyaspor reagisce con una risata, sarcastica, mentre la madre si dispera in tribuna. Con un fazzoletto sul volto la donna è incredula. Finisce così la partita del centrocampista giapponese contro l'Adana Demirspor. Il suo ingresso in campo, e la scivolata pericolosa, ha messo in difficoltà la squadra: costretta a giocare in dieci dal 59' minuto. Il cartellino giallo dell'arbitro si è trasformato in rosso quando il Var ha mostrato il fallo.