I Queen pubblicano una canzone inedita con la voce di Freddie Mercury

Si intitola “Face It Alone” ed è la prima canzone dei Queen con la voce inimitabile di Freddie Mercury ad essere pubblicata dal 2014.

Il brano, lanciato oggi con un ‘lyrics video’, risale alle sessions per “The Miracle”, il tredicesimo album della band uscito nel 1989 (due anni prima della morte di Mercury) e giunto in vetta alle classifiche di tutto il mondo.

“Face It Alone” era una delle 30 tracce registrate originariamente per l'album ma fu tra quelle scartate.

Il pezzo è stato “riscoperto” durante il lavoro di produzione per la ristampa dell'album che uscirà il prossimo 18 novembre.

Il chitarrista Brian May e il batterista Roger Taylor hanno rivelato l'esistenza di "Face It Alone" durante un'intervista rilasciata questa estate.

"Ci eravamo dimenticati di questo brano", ha detto Taylor. "Ma eccola lì, questa piccola gemma. È meraviglioso, una vera scoperta. È un pezzo molto appassionato".

La nuova edizione di “The Miracle” sarà nei negozi in un cofanetto da collezione con otto dischi, conterrà sei canzoni inedite e la registrazione dei dialoghi in studio tra i membri della band - Mercury, May, Taylor e il bassista John Deacon.

L'ultima volta i Queen hanno incluso tre canzoni inedite con la voce di Freddie Mercury risale al 2014 nell'album “Queen Forever”.

"Sono felice che il nostro team sia riuscito a trovare questo brano", ha detto Brian May. "Dopo tutti questi anni, è fantastico sentire tutti e quattro lavorare in studio su una grande idea che non era mai stata completata... fino ad ora!".