Il momento in cui viene interrotta la partita dello Shakhtar per un allarme aereo

Attimi di paura a Leopoli durante il match della massima serie ucraina tra Shakhtar e Oleksandriya. Nel corso della sfida - infatti - al suono di una sirena (durata circa un'ora) che annunciava un raid aereo le due squadre sono entrate prontamente negli spogliatoi, mentre il punteggio era di 1-0 in favore dell'Oleksandriya.

L'Ucraina ha ripreso le sue competizioni calcistiche nazionali ad agosto nonostante il costante pericolo rappresentato dal conflitto in corso con la Russia. Per la cronaca la partita si è poi conclusa sul 2-2. Lo Shakhtar ha giocato le partite casalinghe di Champions League a Varsavia, in Polonia, dove mercoledì prossimo si giocherà il passaggio del turno contro il Lipsia.