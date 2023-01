Fiorello fa cantare “Bella Ciao” al ministro della Difesa Guido Crosetto

In occasione della serata organizzata in favore del centro di cure palliative dell'ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma, condotta da Eleonora Daniele, Fiorello è protagonista sul palco. Individua dei vip seduti in platea, tra gli altri, e non perde occasione. Prima stuzzica Guido Crosetto, poi sposta l'attenzione su Federica Pellegrini e sui rumor, infondati, di una possibile gravidanza, per poi tornare dal ministro della difesa. Intona “Bella Ciao” e lo invita a cantare. Crosetto fa un cenno con le mani, come per dire “cosa mi fai fare”, ma poi si presta simpaticamente allo show. Il siparietto è stato ripreso e condiviso in rete.