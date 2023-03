Spezia - Inter 2-1: la sintesi della partita

Lo Spezia vince una gara pressoché dominata dall'Inter, ma alla squadra di Semplici va il merito per la concretezza e il cambio di passo fatto registrare nel secondo tempo. I liguri non vincevano in casa dal 17 settembre quando si affermarono sulla Sampdoria nel derby. La formazione di Inzaghi continua a soffrire di mal di trasferta dopo la sconfitta di Bologna.

Prima vittoria della gestione Semplici per lo Spezia che si porta a quota 24 punti. L'Inter rimane a 50. La battaglia per la conquista della zona Champions resta torrida.