Scontri ad Atene, molotov e lacrimogeni durante le proteste per l'incidente ferroviario

Scontri tra forze dell'Ordine e manifestanti ad Atene al termine della manifestazione indetta per protestare contro lo stato in cui versano le ferrovie del paese dopo il grave disastro ferroviario costato la vita a 57 persone. In piazza Piazza Syntagma Davanti al Parlamento alcuni manifestanti hanno dato fuoco a cassonetti e hanno lanciato molotov, la polizia ha risposto con cariche e lanci di lacrimogeni.