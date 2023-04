Spalletti: "Spiace per la festa rimandata, ma allunga la gioia"

In conferenza stampa, nel post partita: "Per me c'è questa voglia infinita di voler concedere questa gioia ai nostri tifosi e questo mi renderà rilassato, non euforico, festante o rimbambito, loro se lo meritano, hanno il diritto che non gli si dia questa gioia il prima possibile. Soprattutto ora, in questo momento che si avvicina diventa un carico emotivo, psicologico ancora maggiore e probabilmente noi l’abbiamo subìto come lo subirebbe chiunque. Questo è il dispiacere. Poi se si va a pensare all'immediato futuro c'è un grande divertimento comunque, perché domani si va al campo, stare tutti insieme e il traguardo diventa un dilazionamento del godimento. E' come quando ci si dà i baci: più si sta insieme e meglio è".