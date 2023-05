Mattarella all'Università di Trondheim: "Il cambiamento climatico ci impone scelte radicali"

Il presidente Sergio Mattarella, nel suo intervento presso il Politecnico di Trondheim, ha sottolineato, tra le altre cose che il cambiamento climatico impone a tutti scelte radicali, in quanto si tratta di “un orizzonte di responsabilità verso il pianeta, verso le nuove generazioni e verso quelle future”.

“La Costituzione norvegese e quella italiana” ha poi aggiunto il presidente della Repubblica “contengono due norme, fra loro sovrapponibili - rispettivamente gli articoli 112 e 9 - che esprimono con chiarezza e lungimiranza questi principi. Norvegia e Italia condividono la peculiare condizione di Paesi situati all'interno di regioni - l'Artico e il Mediterraneo – particolarmente esposte alle conseguenze dell'innalzamento delle temperature. Si coglie allora la lungimiranza dell'impegno delle autorità norvegesi per promuovere lo sviluppo dell'energia eolica, l'utilizzo dell'idrogeno quale combustibile pulito e lo stoccaggio dell'anidride carbonica nel sottosuolo. Un'azione alla quale guardare con interesse e apprezzamento, tanto più in quanto Paese ricco di risorse energetiche tradizionali”.

Infine, il capo dello Stato ha ricordato: “Nel percorso verso la de-carbonizzazione, fra i nostri Paesi e le rispettive aree di appartenenza, vi sono rilevanti e positive sinergie il cui potenziale deve essere ancora pienamente sviluppato. L'eolico nel Mare del Nord e il fotovoltaico nel bacino del Mediterraneo possono diventare, in un futuro non lontano, fonti di energia pulita del continente europeo e alimentare così una nuova rivoluzione nei processi produttivi e nei modelli di vita, così come accadde con il carbone della Ruhr, a cavallo tra il XIX e il XX secolo”.