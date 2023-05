Militare ucraino paralizzato dalla paura durante uno scontro a fuoco, salvato dal compagno

“Hey fratello, che c'è che non va?” con queste parole il compagno del soldato paralizzato a terra dal terrore, tenta di scuoterlo. Per fortuna riesce a farlo riprendere e lo porta in salvo mentre si sentono i colpi di arma da fuoco risuonare intorno a loro. Il ragazzo si era sdraiato in un avvallamento del terreno e non sembrava in grado di reagie a quello che gli stava succedendo attorno, l'intervento del commilitone, forse il capo squadra, lo risveglia dal suo stato. “Ucraina?” è il richiamo che il soldato a terra fa al compagno per essere sicuro di non essere stato catturato dai nemici.