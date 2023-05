Negli Usa scade il blocco ai migranti per l'emergenza Covid: lunghe code per attraversare il Messico

Centinaia di migranti si accalcano davanti agli uffici immigrazione nella città di Tapachula, in Chiapas, in attesa di ottenere un permesso per attraversare il Messico e raggiungere gli Stati Uniti.

L'11 maggio l'amministrazione del presidente degli Stati Uniti Joe Biden revocherà il titolo 42, il rigido protocollo implementato da Donald Trump per negare l'ingresso ai migranti, compresi i richiedenti asilo, come misura a contrasto della pandemia di Covid. L'imminente scadenza ha sollevato timori per un'ondata di ingressi illegali lungo la frontiera sud degli Stati Uniti.

"Dobbiamo arrivarci il più velocemente possibile", dice un migrante venezuelano. Il presidente americano Joe Biden ha già inviato 1.500 militari al confine sud per far fronte alle stesse preoccupazioni.