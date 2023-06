Apple presenta il nuovo visore per realtà aumentata Vision Pro, costerà 3.499 dollari

Apple ha presentato Apple Vision Pro. Il nuovo visore con auricolari a "realtà mista" che il colosso Usa definisce "un rivoluzionario computer spaziale che fonde perfettamente i contenuti digitali con il mondo fisico, consentendo agli utenti di rimanere presenti e connessi con gli altri". Con un prezzo che parte da 3.499 dollari Usa, il nuovo visore sarà disponibile "all'inizio" del 2024 su apple.com e negli Apple Store negli Stati Uniti, mentre arriverà negli altri paesi "entro la fine" dell'anno prossimo. "Oggi segna l'inizio di una nuova era per l'informatica", ha affermato Tim Cook, Ceo di Apple, in occasione del lancio al quartier generale di Cupertino" "Proprio come il Mac ci ha introdotto al personal computing e l'iPhone ci ha introdotto al mobile computing, Apple Vision Pro ci introduce allo space computing. Basato su decenni di innovazione Apple, Vision Pro è anni avanti e diverso da qualsiasi cosa creata prima, con un nuovo rivoluzionario sistema di input e migliaia di innovazioni rivoluzionarie. Sblocca esperienze incredibili per i nostri utenti e nuove entusiasmanti opportunità per i nostri sviluppatori".