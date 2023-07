Jamie Foxx racconta su Instagram la sua malattia: "Sono andato all'inferno e sono tornato"

L'attore statunitense premio Oscar per il film Ray ha dichiarato che per una non meglio precisata emergenza medica è "andato all'inferno ma è tornato" e che finalmente è in grado di lavorare di nuovo. Jamie Foxx ha fornito ai fan un aggiornamento sulla sua guarigione nel suo primo video ufficiale su Instagram (appare dimagrito) dal suo ricovero in ospedale ad aprile per quella che sua figlia Corrine ha descritto all'epoca come "complicazione medica". Non ha ancora detto cosa sia andato storto nella sua salute.



Ad aprile, il 55enne è stato ricoverato d'urgenza in una struttura medica nello stato della Georgia, dove stava girando un film per Netflix. Non sono stati divulgati dettagli sulle sue condizioni di salute, il che ha portato a speculazioni sul fatto che la star di Django Unchained potesse avere un grave problema di salute. Ma Foxx, a un certo punto con le lacrime agli occhi, ha dissipato le voci nel post su Instagram, spiegando che aveva evitato i riflettori durante la convalescenza. "Non posso nemmeno iniziare a dirti quanto lontano mi ha portato e come mi ha riportato indietro. Ho attraversato qualcosa che pensavo non avrei mai e poi mai affrontato", ha detto Foxx, ringraziando i fan per le loro preghiere e messaggi.



Ha spiegato perché ci è voluto così tanto tempo prima che i fan lo sentissero. "Semplicemente non volevo che tu mi vedessi così. Voglio che tu mi veda ridere, divertirmi, festeggiare, scherzare, fare un film, uno spettacolo televisivo. Non volevo solo che tu mi vedessi con i tubi che mi uscivano e cercavi di capire se ce l'avrei fatta". Foxx ha smentito le voci online secondo cui l'emergenza per i problemi medici lo aveva lasciato paralizzato o cieco. "Ma sono andato all'inferno e ritorno", ha aggiunto.



"Anche la mia strada verso il recupero ha avuto alcune buche, ma sto tornando e sono in grado di lavorare". Foxx ha elogiato sua figlia Corinne e sua sorella, Deondra Dixon, per aver mantenuto private la sua lotta e il suo recupero. Foxx ha poi avuto un sussulto quando ha detto ai fan: "Voglio solo dire che amo tutti e amo tutto l'amore che ho ricevuto". Ha concluso il videomessaggio con "Sto tornando".