Disturbi alimentari, Dalla Ragione: "E' emergenza, intercettiamo i segnali per arrivare alla cura"

“La vicenda di Zhanna accende ancora una volta i riflettori sulla diffusione, la pericolosità e pervasività dei disturbi del comportamento alimentare, che possono manifestarsi anche in questo modo, mascherati da una scelta apparentemente etica ma che in realtà nasconde un dramma profondo” spiega Laura Dalla Ragione, psichiatra, psicoterapeuta e direttore del centro per i Disturbi del comportamento alimentare della USL 1 dell’Umbria 1.

I dati sono allarmanti: nel nostro Paese lo scorso anno si sono verificati 3200 decessi collegati ai disturbi del comportamento alimentare. “E' importante intercettare i primissimi segnali per curare i giovani pazienti e arrivare ad una cura tempestiva” avverte l'esperta.