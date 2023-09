Terremoto a Marradi: "Abbiamo sentito la scossa e siamo corsi in strada"

L'inviata della Tgr Toscana Micaela Barillari ha raccolto le prime testimonianze a Marradi: "Ci siamo svegliati alla prima scossa, poi alla seconda siamo usciti di casa, siamo in strada da questa mattina presto". Al momento a Marradi, epicentro del sisma di magnitudo 4.9 che ha colpito la zona al confine tra Toscana ed Emilia-Romagna non si registrano danni importanti, ma le verifiche sono ancora in corso.