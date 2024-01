Autovelox abbattuto nel Padovano: è l'ennesimo caso

Un altro caso di autovelox tagliato in Veneto. Questa volta è successo a Carceri in provincia di Padova, lungo la SR10VAR. Nella notte tra venerdì e sabato, qualcuno ha segato il palo del rilevatore di velocità, abbattendolo. Un caso analogo il giorno prima in provincia di Treviso, ma ormai non si contano gli episodi analoghi, non solo in Veneto, tanto che i giornali hanno iniziato rubricare gli episodi come opera di un misterioso "Fleximan" o "Veloman", supponendo che possa trattarsi della stessa mano, anche se non si esclude possa trattarsi di emulatori.