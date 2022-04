Viktor Medvedchuk, chi è l’oligarca e politico ucraino filo-Putin catturato dal governo di Kiev

Amico di Putin, oligarca filorusso, traditore numero uno di Kiev, ma anche imprenditore, avvocato: Viktor Medvedchuk, appena catturato dal governo ucraino è un uomo potente, considerato alleato del presidente russo. Nella sua sontuosa villa i giornalisti dell'agenzia di stampa Slidstvo, hanno scoperto un singolare e prezioso regalo fatto per un compleanno della moglie: una carrozza ristorante di un treno con dettagli dorati, soffitti in vetro colorato e le tende di velluto rosso.

Il Consiglio di sicurezza e difesa nazionale dell’Ucraina nel 19 febbraio 2021 ha inserito Viktor Medvedchuk e sua moglie, Oksana Marchenko, nell'elenco delle sanzioni ucraine, per aver realizzato profitti dal loro impianto petrolifero con sede in Russia verso le regioni separatiste nell'Ucraina orientale, che secondo le leggi ucraine si qualifica come finanziamento del terrorismo.

Carriera politica

Dal 2019 è deputato del popolo dell’Ucraina, presidente del partito filorusso Ukrainan Choice. È stato dal 2002 e il 2005 a capo dello staff dell’ex presidente ucraino Leonid Kuchma. Nel 2018 diventa presidente del consiglio del partito politico For life. Nelle elezioni parlamentari ucraine del 2019 è eletto in parlamento.

L'avvocato Medvedchuk

Ha fondato una società legale di successo, Bim, nei primi anni 1990. È stato il presidente dell'Ordine degli avvocati dell'Ucraina dal 1990 al 1997.

Il caso Yuri Lytvyn. Dal 1979 Medvedchuk difese il noto dissidente e poeta condannato a 40 anni di carcere, che descrisse così l’operato del suo avvocato: “La passività del mio avvocato Medvedchuk in difesa non è dovuta alla sua volgarità professionale, ma alle istruzioni che ha ricevuto dall'alto e alla sua subordinazione: non osa rivelare il meccanismo attuato provocazioni contro di me”. Lytvyn fu perseguitato per le sue opere letterarie, che predicavano la non violenza e l'umanesimo, per le sue attività sui diritti umani e per il suo pensiero critico. Fu trovato morto con l’addome aperto nella sua cella nel 1984.

Il caso Vasyl Stus. Nel 1980 Medvedchuk fu nominato avvocato nel processo a Vasyl Stus, considerato uno dei più importanti poeti ucraini, fu inoltre traduttore, critico letterario, giornalista e membro attivo del Movimento dissidente ucraino, anche lui condannato a 10 anni per attività antisovietica. Nel discorso conclusivo della difesa Medvedchuk dichiarò che tutti i crimini di Stus meritavano una punizione; tuttavia, disse alla corte che l'imputato ha adempiuto alla sua norma quotidiana presso la fabbrica in cui lavorava in quel momento, nonostante gravi problemi di stomaco". Stus chiese un altro difensore d’ufficio che gli fu però negato.