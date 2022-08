Onda di medaglie d'oro per l'Italia: Panziera, Ceccon e Martinenghi

Ad aprire la sequenza di ori Margherita Panziera che ha domina nei 200 dorso con il tempo di 2:07:13. Secondo posto per l'inglese Katie Shanahan, mentre il bronzo va a Dora Molnar.

Un pomeriggio d'oro per l'Italia agli Europei di nuoto di Roma. Gli azzurri hanno inanellato trionfi in quasi tutte le discipline previste.

Poi è la volta di Thomas Ceccon, che continua a stupire e si prende di forza la medaglia d'oro nella finale nei 50 metri farfalla. L'azzurro, dopo essersi messo in mostra agli ultimi Mondiali di Budapest, ottiene il successo anche a livello europeo con il crono di 22"89. Quella del 21enne nuotatore vicentino, tesserato per le Fiamme Oro, è la prima medaglia di sempre a livello europeo per l'Italia nei 50 delfino. Sul podio salgono anche il francese Maxime Grousset e il portoghese Diogo Matos Ribeiro.

Completa la sequenza una doppietta nei 100 rana: Nicolò Martinenghi ha vinto la medaglia d'oro con il tempo di 58.26, seguito dall'altro azzurro Federico Poggio (argento con 58.98). Chiude il podio il lituano Andrius Sidluskas (59.50).