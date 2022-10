Parigi si unisce ad altre 7 città francesi contro i Mondiali in Qatar: niente eventi pubblici

A protestare arriva anche la Ville Lumière, città simbolo d'Europa e grande smacco planetario al Qatar: Parigi si unisce a Marsiglia, Bordeaux, Nancy, Reims, Strasburgo e Lille, sono le città che non sosterranno eventi pubblici legati ai Mondiali di calcio in Qatar.

Niente “fan zone”, niente tradizionali maxi-schermi. "Questa competizione si è gradualmente trasformata in un disastro umano e ambientale, incompatibile con i valori che vogliamo vedere trasmessi attraverso lo sport e in particolare il calcio", ha affermato in una nota Benoît Payan, sindaco di Marsiglia e capo di una coalizione di sinistra e ambientalista.

A Lille, il consiglio comunale ha votato all'unanimità per non trasmettere le partite . Il sindaco socialista della città, Martine Aubry, ha affermato che tenere la competizione in Qatar è stata “una sciocchezza in termini di diritti umani, ambiente e sport”.

A Strasburgo, capitale europea e sede della Corte europea dei diritti umani, il sindaco ecologista Jeanne Barseghian ha detto: “Per noi è impossibile non ascoltare i numerosi avvisi delle Ong che denunciano gli abusi e lo sfruttamento dei lavoratori immigrati. Migliaia di lavoratori stranieri sono morti nei cantieri, è insopportabile”.

"Aberrazioni umanitarie, ecologiche e sportive" per Pierre Hurmic, sindaco ecologista di Bordeaux.

In un comunicato alla fine del mese scorso, la Federcalcio francese ha sostenuto che la Coppa del Mondo abbia portato progressi in Qatar. "Anche se la realtà sul campo non è perfetta, questo progresso è innegabile e positivo".