Musk riabilita Trump, l'account torna visibile sul social

La decisione è arrivata in seguito al referendum di 24 ore che ha visto vincere il sì per la riammissione di Trump, con il 52% delle preferenze.

L'account dell'ex presidente Usa è fermo all'8 gennaio 2021, pochi giorni dopo l'assalto a Capitol Hill che gli costò la sospensione dal social. Al momento Trump non ha ancora twittato nulla e non è escluso che continui su questa linea preferendo -come da lui stesso annunciato - il social Truth.

Sembrerebbe infatti che Donald Trump non pensi di tornare su Twitter. "Sento dire - ha spiegato in un collegamento video a un evento di ebrei repubblicani - che un grande numero di persone vuole il mio ritorno su Twitter ma io non vedo la ragione per farlo". Trump ha inoltre definito il social di Musk "pieno di problemi, con falsi account e bot". Il concetto è stato ribadito anche sulla sua piattaforma privata, Truth, con un post in cui, a commento dello screen shot del sondaggio su Twitter, Trump ha scritto: "Votate con convinzione ma noi non andremo da nessuna parte, il social Truth è speciale".

Prima della conclusione del sondaggio Trump ha avuto parole di elogio per Musk: "Mi piace, è brillante, è un personaggio, a me piacciono i personaggi", ma la sua frenata sembra azzoppare l'iniziativa del nuovo patron di Twitter, che forse contava sulla riammissione del tycoon a furor di popolo (o di maggioranza) per poter attrarre l'attenzione sul social dopo il caos che ha creato e il rischio di crisi della piattaforma.