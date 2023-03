Calcio, gli esordienti Falcone, Buongiorno e Retegui tra i 30 convocati per Italia-Inghilterra

L'allenatore della Nazionale italiana di calcio, Roberto Mancini, ha comunicato la lista dei 30 giocatori convocati in vista di Italia-Inghilterra che si terrà giovedì a Napoli, per gli Azzurri prima partita della qualificazione agli Europei 2024 cui il 27 marzo seguirà la sfida contro Malta. Tre gli esordienti in azzurro: il portiere del Lecce, Wladimiro Falcone, il difensore del Torino, Alessandro Buongiorno, e l'attaccante del Club Atletico Tigre, Mateo Retegui.

Tra i portieri il posto di titolare dovrebbe spettare a Gianluigi Donnarumma del Paris Saint Germain, e insieme a lui sono stati convocati Alex Meret (Napoli), Ivan Provedel (Lazio) e lo stesso Falcone. Tra i difensori ci saranno Francesco Acerbi (Inter), Leonardo Bonucci (Juventus), Alessandro Buongiorno (Torino), Matteo Darmian (Inter), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Federico Dimarco (Inter), Alessio Romagnoli (Lazio), Giorgio Scalvini (Atalanta), Leonardo Spinazzola (Roma) e Rafael Toloi (Atalanta). Il reparto di centrocampo sarà affidato a Nicolò Barella (Inter), Bryan Cristante (Roma), Davide Frattesi (Sassuolo), Jorginho (Arsenal), Lorenzo Pellegrini (Roma), Matteo Pessina (Monza), Sandro Tonali (Milan), Marco Verratti (Paris Saint Germain). Infine in attacco ci saranno Domenico Berardi (Sassuolo), Federico Chiesa (Juventus), Wilfried Gnonto (Leeds United), Vincenzo Grifo (Friburgo), Simone Pafundi (Udinese), Matteo Politano (Napoli), Mateo Retegui (Club Atletico Tigre), Gianluca Scamacca (West Ham United).

La preparazione inizierà lunedì a Coverciano, quindi mercoledì gli Azzurri partiranno per Napoli. Le due partite della prossima settimana aprono un 2023 ricco di impegni, dalle qualificazioni degli Europei in Germania che terranno impegnati i giocatori italiani fino a novembre, alle finali di Nations League previste il prossimo giugno nei Paesi Bassi. Quella di giovedì sarà inoltre la prima partita dell'Italia a Napoli dopo dieci anni e in vista della sfida contro l'Inghilterra sono già stati venduti 31mila biglietti.