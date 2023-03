Corea del Sud, a Seul il centro di produzione di microchip più grande del mondo

Il Governo è impegnato per l'approvazione di un piano per investire circa 3,2 trilioni di won (2,28 miliardi di euro) nello sviluppo di tecnologie dei semiconduttori di nuova generazione per l'intelligenza artificiale e il settore della produzione di energia.

La Corea del Sud investirà 300 miliardi di won - circa 210 milioni di euro - per creare il più grande centro di produzione di semiconduttori al mondo alla periferia di Seul. Si tratta di un piano da due decenni per aumentare la competitività del Paese in quello che è uno dei suoi settori di punta, secondo quanto ha previsto il ministero dell'Industria.

La notizia ha destato qualche sorpresa. E' vero che la Corea del Sud è il terzo esportatore a livello mondiale di circuiti integrati detti anche semiconduttori o microchip - il mercato rappresenta il 16,8% di tutto l’export del Paese - ma gli ultimi dati non sono certo stati dei migliori. Secondo il ministero dell’industria, nel gennaio di quest’anno le esportazioni di microchip dalla Corea del Sud hanno segnato un 44,5% in meno rispetto al gennaio 2022. Numeri non rassicuranti anche se il crollo nel settore conferma una tendenza di decrescita generale dell'export sudcoreano che perde oltre il 16% rispetto all'anno scorso.

A pesare sono soprattutto le esportazioni verso la Cina che copre circa il 60% di tutti i microchip esportati dalla Corea del Sud.

E' presto per valutare quanto incideranno sul mercato gli sforzi degli Stati Uniti di comprimere la crescita economica e tecnologica della Cina dopo che Biden a ottobre ha annunciato nuove restrizioni sulla vendita di semiconduttori a Pechino e intensificato le relazioni con la Corea dove si è anche recato in viaggio visitando una delle fabbriche di microchip più importanti del Paese.

Il 10 ottobre, il Bureau of Industry and Security americano (BIS) ha introdotto forti regolamentazioni sulle esportazioni e un’ampia serie di controlli in particolare su quella gamma di prodotti utilizzata nei sistemi di supercalcolo al servizio, anche, di armi nucleari e avanzate tecnologie militari.

In realtà la crisi del settore, storicamente soggetto a cicli di crescita e decrescita, dipende dalla domanda dei consumatori e appare più legata agli effetti della guerra in Ucraina, dell'inflazione e della pandemia. In particolare quest'ultima, dopo un iniziale boom di vendita dei dispositivi elettronici, ha prodotto una stagnazione del mercato con conseguente calo dei prezzi e accumulo delle scorte in magazzino.