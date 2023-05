Addio all'opinionista Maria Giovanna Maglie

Maglie, 70 anni compiuti nell'agosto scorso, e malata da tempo, è morta questa mattina a Roma, all'ospedale San Camillo Forlanini. Nei mesi scorsi l'opinionista era stata operata al cuore per un aneurisma all'aorta, ma all'intervento erano seguite delle complicazioni post operatorie che le avevano causato una forte anemia, prolungando la degenza in ospedale. Dopo il ricovero una lunga convalescenza, segnata però da ulteriori problemi di salute.

Addio a Maria Giovanna Maglie, saggista e opinionista nata a Venezia nel 1952. L'annuncio su Twitter dell'amica Francesca Chaouqui: "Ha lottato fino alla fine come sempre. Adesso è in pace".

Nella sua biografia su Wikipedia viene ricordato il suo percorso professionale: dagli esordi al quotidiano l'Unità, che lascia per divergenze ideologiche con il Pci, all'assunzione in Rai nel 1989.

Nel 1990, allo scoppio della prima guerra del Golfo, fu inviata in Medio Oriente per il Tg2. Divenne poi corrispondente da New York fino al 1993.

Successivamente ha collaborato con diverse testate, Il Giornale, Il Foglio, Radio Radicale, e Radio24. Ha scritto alcuni libri, come la biografia di Oriana Fallaci e alcuni saggi su argomenti di politica internazionale.

Il cordoglio della politica e delle istituzioni

"Con Maria Giovanna Maglie ho perso una cara amica, con cui abbiamo condiviso sogni, battaglie e idee. Fin dal primo momento in cui ci siamo incontrati è nata un'amicizia bella e sincera che non dimenticherò mai". Così il giornalista e scrittore Alberto Samonà, membro del consiglio di amministrazione del Parco archeologico del Colosseo, saluta la giornalista scomparsa questa mattina. "E oggi l'Italia ha perso una grande giornalista, che non ha mai avuto paura di esprimere le proprie opinioni, anche e soprattutto quelle controcorrente. Mancheranno le tue frasi taglienti e mai banali. Le tue lucide analisi su fatti e protagonisti della politica italiana e internazionale. Mancheranno le nostre discussioni sui progetti da intraprendere e realizzare. Mancherai tu A Dio Maria Giovanna. Grazie per avermi onorato della tua amicizia".