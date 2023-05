La morte di Maria Giovanna Maglie: il cordoglio della politica e delle istituzioni

Tantissime le reazioni del mondo politico e istituzionale alla morte di Maria Giovanna Maglie.

"Buon viaggio Maria Giovanna, amica dalla voce forte e originale, oratrice appassionata, giornalista e intellettuale raffinata, soprattutto donna coraggiosa, indipendente e libera. L’Italia aveva ancora tanto bisogno di te, ci mancherai amica mia", scrive il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini salutando Maria Giovanna Maglie.

"Esprimo il mio cordoglio per la scomparsa di Maria Giovanna Maglie. Cronista e scrittrice talentuosa e appassionata, la sua prematura scomparsa rappresenta una grande perdita per il giornalismo italiano. Alla famiglia giungano le espressioni delle più sentite condoglianze", dichiara il Presidente della Camera dei deputati, Lorenzo Fontana.

"Una preghiera per Maria Giovanna Maglie. Riposi in pace". Così su Twitter il cordoglio del ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, per la morte della saggista e scrittrice.

"Un grande dispiacere la scomparsa di Maria Giovanna Maglie, donna e giornalista forte, acuta e coraggiosa. Condoglianze alla sua famiglia e ai suoi cari", scrive su Twitter il ministro dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida.

"Con Maria Giovanna Maglie se ne va una donna libera e coraggiosa, colta e anticonformista. Il giornalismo perde un’opinionista acuta che alimentava con la forza degli argomenti la sua totale indipendenza. Mi mancheranno i suoi ragionamenti e mi mancherà moltissimo la sua intelligente ironia. Alla famiglia le mie più sentite condoglianze", afferma Giorgio Mulè, vicepresidente della Camera e parlamentare di Forza Italia.

"Con la scomparsa di Maria Giovanna Maglie l'Italia perde una voce libera, una donna e una giornalista che ha raccontato il nostro tempo in modo controcorrente e coraggioso. Riposi in pace", scrive sul suo profilo twitter l'editore Francesco Giubilei.

"Con Maria Giovanna Maglie ho perso una cara amica, con cui abbiamo condiviso sogni, battaglie e idee. Fin dal primo momento in cui ci siamo incontrati è nata un'amicizia bella e sincera che non dimenticherò mai", commenta il giornalista e scrittore Alberto Samonà, membro del consiglio di amministrazione del Parco archeologico del Colosseo. "E oggi l'Italia ha perso una grande giornalista, che non ha mai avuto paura di esprimere le proprie opinioni, anche e soprattutto quelle controcorrente. Mancheranno le tue frasi taglienti e mai banali. Le tue lucide analisi su fatti e protagonisti della politica italiana e internazionale. Mancheranno le nostre discussioni sui progetti da intraprendere e realizzare. Mancherai tu A Dio Maria Giovanna. Grazie per avermi onorato della tua amicizia".

"'E' con grande dolore che apprendo della dipartita di Maria Giovanna Maglie, donna intelligente e sensibile, giornalista acuta e persona amica. Le mie più sentite condoglianze ai suoi cari'. Così Saverio Romano, Noi Moderati alla Camera dei Deputati.