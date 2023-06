Vasco Rossi inaugura il tour da Bologna, incanta il pubblico e attacca i politici

Dopo otto anni Vasco Rossi torna nella sua città d'adozione. A Bologna non è ancora sera, ma la sua V illumina il palco allo stadio Dall'Ara. Vasco conta più di 800 concerti in carriera, ma ogni volta è un'emozione nuova e la folla lo acclama. Nelle 2 anteprima di Rimini erano in 40mila e sono altrettanti per ognuna delle quattro serate sold out sotto alle Due Torri così, alla fine del tour estivo di cui ieri la prima tappa, saranno circa 450mila i fan che saranno accorsi a cantare dal vivo le sue canzoni, dalle più recenti ai grandi classici del suo repertorio.