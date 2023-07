La famiglia di Yevgeny Prigozhin avrebbe una villa da 3 milioni e mezzo a Forte dei Marmi

La Fondazione anticorruzione (Fbk), creata nel 2011 dal dissidente russo Alexei Navalny, ha riferito che Sergey Inkina, consuocero del capo della compagnia mercenaria Wagner Yevgeny Prigozhin, sarebbe il proprietario di Villa Arina, a Forte dei Marmi (Lucca), immobile di 400 metri quadri con 16 ettari di giardino e una piscina, per un valore di circa 3 milioni e mezzo di euro. Inkina è un imprenditore del settore della ristorazione, e sua figlia Ekaterina è sposata con Pavel Prigozhin, figlio di Yevgeny. Inkina, tutt'ora non soggetto a sanzioni, avrebbe acquistato la villa nel 2017, poco distante da quelle di oligarchi come Roman Abramovich e Oleg Deripaska e a quella del vicepremier Alexander Khloponin.

Il Comune di Forte dei Marmi fa sapere di aver appreso la notizia dalla stampa e di non essere a conoscenza di nulla a proposito della lussuosa abitazione. Sempre a Forte dei Marmi, secondo quanto pubblicato nel 2019 dalla testata investigativa ucraina Slidstvo.info, ci sarebbe anche una villa riconducibile a una società collegata al presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelensky e a sua moglie Olena, acquistata prima che l'attuale capo di stato assumesse la guida del paese.